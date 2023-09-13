Samsun'da Havaya Ateş Açan 12 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da havaya ateş açıp, görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 12 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ve sosyal medya üzerinde yaptıkları takip neticesinde; havaya açıp, görüntülerini paylaşan 12 kişiyi tespit etti. Bunun üzerine polis, belirlenen adreslere baskın yapıp, 12 şüpheliyi yakalandı. Şüpheliler polis merkezine götürülürken, adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.