Samsun'da Hastaneye Tedaviye Giderken Kaza: Yaralı Hasta Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hastaneye tedaviye götürülen bir hasta yaralandı. Yaralı hasta ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun'da hastaneye tedaviye giderken kazada yaralanan hasta, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye, Alaaddin Ünlü idaresindeki 55 BDK 56 plakalı Hyundai otomobil ile Nuri Çürükoğlu yönetimindeki 55 ALC 638 plakalı Peugeot hafif ticari araç kavşakta çarptı. Kazada, otomobilde bulunan ve hastaneye tedaviye götürülen Fadime Çağla yaralandı. Yaralı kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN