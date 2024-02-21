Samsun'da Hastane Önünde Polis Memuru ve Annesine Çarpan Minibüs Sürücüsü Serbest Bırakıldı

Samsun'da hastane önünde hastasını araçtan indiren polis memuru ve annesine aracıyla kasıtlı çarpıp yaralanmasına sebep olan minibüs sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesindeki özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru A.E.(40) annesi D.E.(72) ile birlikte hasta olan kızı İ.E.'yi hastaneye kontrole götürdü. A.E. aracını durdurup kızını ve annesini araçtan indirirken yaşlı kadının araçtan inerken güçlük yaşayınca arkadan gelen minibüs sürücüsü G.S.(54) aracıyla korna çaldı. Bu sırada A.E. ile G.S. arasında tartışma çıktı. G.S. minibüsü ile polisin özel aracına bir kaç kez ileri geri gelip çarpınca polis aracın yanında bulunan polis memuru A.E. ve annesi D.E. minibüsün çarpması sonucu yaralandılar. Hastaneye kaldırılan yaralı anne ile oğlu tedavi altına alındılar. Polis tarafından gözaltına alınan minibüs sürücüsü G.S.," Kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN