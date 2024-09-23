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Samsun'da Hapis Cezası Olan Şahıs Mutfak Tezgahının Altında Yakalandı

Samsun'da Hapis Cezası Olan Şahıs Mutfak Tezgahının Altında Yakalandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, hırsızlık suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan T.P., polis tarafından saklandığı mutfak tezgahı altındayken yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Samsun'da 9 yıl 7 ay hapis cezası olan şahıs saklandığı mutfak tezgahı altında yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "hırsızlık" suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan T.P.'nin (28) yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, şahsın İlkadım'da bir evde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyon sırasında T.P. mutfaktaki tezgahın altına üzerine örtü örterek saklanmış halde yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan T.P., cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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