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Samsun'da Hapis Cezası Olan İki Şahıs Yakalandı

Samsun'da Hapis Cezası Olan İki Şahıs Yakalandı
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Samsun'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs, polis operasyonları ile yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda "yağma" suçundan 13 yıl 30 gün hapis ve 4 bin 480 TL adli para cezası bulunan E.Ç. gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda da 'cinsel istismar' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö., ekiplerin çalışmasıyla yakalanarak adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahısların cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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