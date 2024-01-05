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Samsun'da hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan B.E.(36), polis tarafından yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan B.E.(36), İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Altınkaya Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Bafra Güvenlik Ceza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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