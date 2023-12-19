Samsun'da hapis cezası bulunan kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Vergi usul kanununa muhalefet suçundan aranan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı. C.A. adlı şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da hakkında 11 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ilçrsinde Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen ortak çalışmalar neticesinde, "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 11 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ile aranan C.A.'yı yakaladı. Çarşamba Adliyesine sevk edilen C.A., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN