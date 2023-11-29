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Samsun'da hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

29 Kasım 2023 10:30 Son Güncelleme: 10:32 Abone Ol

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan H.T. ve O.D.'yi yakaladı. İkametlerinde yapılan aramada ise çeşitli suç unsurları ele geçirildi.