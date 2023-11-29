Samsun'da hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan H.T. ve O.D.'yi yakaladı. İkametlerinde yapılan aramada ise çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
SAMSUN'un Atakum ve Canik ilçelerinde, 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 7 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T.'yi Atakum ilçesinde, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D.'yi ise Canik ilçesinde yakaladı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 tabancaya ait mermi, 1 hassas terazi, 1 sentetik hap ve 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Hükümlüler emniyete götürüldü.