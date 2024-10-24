Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Hapis Cezalı Şahıs Uyuşturucu ile Yakalandı

Samsun'da Hapis Cezalı Şahıs Uyuşturucu ile Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde, 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.K., park halindeki tırda uyuşturucu ve silahla yakalandı. Üzerinden ruhsatsız tabanca, metamfetamin, esrar, sentetik ecza ve büyük miktarda para ele geçirildi.

Samsun'da 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, park halindeki tırın içinde uyuşturucuyla yakalandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir akaryakıt istasyonu yanında park halinde bulunan tırda yaptığı aramada S.K. (57) isimli şahsı yakaladı. Yapılan araştırmada S.K.'nin Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Kanunu'na aykırılıktan 4 yıl 2 ay, uyuşturucu madde kullanmaktan 2 yıl 6 ay, resmi belgede sahtecilikten 5 yıl ve bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlıktan 4 yıl olmak üzere toplamda 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yapılan aramada şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca, 131 gram metamfetamin, 100 gram esrar, esrarlı sigara, 5 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 58 bin 765 TL ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Sağlık samsun Hukuk Terme Ceza Suç

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı

Öcalan'a yaptığı çağrıyı eleştiren danışmana "Ocak dışısın" dedi
Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü

Genel Merkez'de sürpriz görüşme!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile neden görüştü? İşte o görüntüler! 25 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! İkizler, Kova, Balık, Oğlak burcu yorumu! 25 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 32 nerenin plakası? 32 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Venom 3 ne zaman çıkacak? TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu mu? 31 nerenin plakası? 31 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Kasımpaşa- Samsunspor maçı ne zaman? Kasımpaşa- Samsunspor maçı saat kaçta, nerede? Göztepe- Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe- Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede? MASTERCHEF PALAMUT TARİFİ | Palamut buğulama, fırında, tavada ve dolması nasıl yapılır? En Hamarat Benim Hatice kimdir? Hatice Demir kaç yaşında, nereli? Masterchef 24 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.