Samsun'da Hakkında Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Samsun'da Hakkında Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Samsun'da, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bakırköy Asliye Ceza İlamat Masası tarafından hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için yakalama kararı çıkartılan H.S.'nin (37) Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı sivil ekipleri tarafından yapılan operasyonla H.S. yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
