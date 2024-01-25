Samsun'da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tayfun Yakan'ın kullandığı 55 K 7843 plakalı hafriyat kamyonu ile Özkan Çalik (24) idaresindeki 55 AEF 783 plakalı otomobil Molla Osman Sokak Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı otomobil sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN