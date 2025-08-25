Samsun'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: 1 Yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde bir inşaat alanında devrilen hafriyat kamyonu sonucu sürücüsü hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Canik ilçesinde Toptepe mevkisinde çevre düzenlemesi yapılan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AGM 729 plakalı hafriyat kamyonu bacak sabitleyicilerini sabitlediği sırada dengesini kaybederek devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
