Samsun'da Hafif Ticari Araçla Çarpışan Elektrikli Bisiklet Devrildi

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araca çarpmamak için anı firen yapan üç tekerlekli elektrikli bisiklet devrildi, sürücü ve yolcu yaralandı.

Kaza, Hasan Aslan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hülya E.'nin (55) kullandığı 55 AKP 615 plakalı elektrikli bisiklet, eski stat yolundan caddeye çıkış yapan S.M.(35) idaresindeki 34 HDG 355 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için ani anı fren yapması sonucu yola devrildi. Devrilen elektrikli bisiklet sürücüsü Hülya E. ve elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan Ezgişan K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SAMSUN