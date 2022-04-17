Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı - Haberler

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Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da yoldan çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Samsun Ordu Karayolu Gelemen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Aygün idaresindeki 18 AAK 342 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonu yoldan çıkarak takla atıp yan döndü. Kazada araç sürücüsü Mehmet Ali Aygün yaralandı. Yaralı sürücüsü 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ali Aygün, Tragger, Samsun, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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