Samsun'da hafif ticari araç otomobile yandan çarptı: 3 yaralı

Samsun'da hafif ticari aracın otomobile yandan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt G. idaresindeki 34 YB 1406 plakalı hafif ticari araç, kavşakta karşıya geçmek isteyen Kezban Korkmaz yönetimindeki 55 AND 104 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Kezban Korkmaz ile otomobilde bulunan Menşure Aker ve Pakize Akal yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN