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Samsun'da hafif ticari araç otomobile çarptı, 1 kişi yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç, otomobile çarptı ve 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mevlana Mahallesi Yukarı Bakırpınar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlayda K. (24) idaresindeki 55 HC 985 plakalı hafif ticari araç, önünde seyir halinde olan ve Altunyurt Sokak'a dönüş yapan Murat K.'nin (23) kullandığı 18 DS 194 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan 18 DS 194 plakalı otomobil boş tarlaya savruldu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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