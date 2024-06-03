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Samsun'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca arkadan çarpan araçta maddi hasar meydana geldi.

Samsun'da hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf E. idaresindeki 55 D 1569 plakalı hafif ticari araç kırmızı ışıkta duran Mustafa K. yönetimdeki 55 BFL 55 hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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