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Samsun'da Gurbetçi Kardeşlere Silahlı Saldırı: Arbede Çıktı

Samsun'da Gurbetçi Kardeşlere Silahlı Saldırı: Arbede Çıktı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde Almanya'dan gelen gurbetçi iki kardeş, halalarının eşiyle yaşanan bir tartışma sonucunda silahlı saldırıya uğradı. Olay sonrasında taraflar arasında kavga çıktı ve polis müdahale etmek zorunda kaldı.

Samsun'da gurbetçi 2 kardeşin yaralandığı silahlı saldırının ardından taraflar birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polis biber gazı sıkarak olayı yatıştırdı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan Fatih Ç.(38) ve Sultan Ahmet Ç.(36) ile değer kardeşleri Samsun'a izne geldi. Bugün uçakla Almanya'ya dönecek olan kardeşler, havalimanına gitmek için valizlerini apartman girişine çıkardıkları sırada aynı binada oturan halalarının eşi olan Mutlu İ.(49) ile karşılaştı. Aralarında husumet bulunan şahıslar arasında bakışma yüzünden tartışma çıktı. Apartmanın arka bahçesine sarkan tartışma sırasında belindeki tabancayı çıkartan enişte Mutlu İ. gurbetçi kardeşler Fatih Ç. ve Sultan Ahmet Ç.'yi bacaklarından vurarak yaraladı. Kanlar içinde kalan kardeşler ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mutlu İ. ise polis tarafından suçta kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Mutlu İ.'nin yakınları olayın yaşandığı yere gelerek burada önce sözlü tartışma ardından da fiziki müdahalede bulundu. Her iki taraf da tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Olay yerinde bulunan sivil polisler kavgaya müdahale etti. Taraflar ayrılmayınca polisler biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

Birbirlerini darp sonucu yaralayan taraflar, takviye polislerin gelmesiyle gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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