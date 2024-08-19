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Samsun'da Gurbetçi Ailenin Otomobili Alevlere Teslim Oldu

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Samsun'da gurbetçi ailenin otomobili yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Almanya'dan gelen aile, otomobilin motor kısmından çıkan dumanları fark ederek aracı yol kenarına çekti ancak alevler kısa sürede otomobili sardı. İtfaiye ekipleri müdahale ederken, polis güvenlik önlemi aldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da gurbetçi ailenin otomobili alevlere teslim oldu. Otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi İlkadım Bulvarı üzeri Otogar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Almanya'dan geldikleri öğrenilen gurbetçi ailenin otomobili seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanı gören sürücü otomobili yol kenarına çekerken, alevler kısa sürede otomobili sardı. Otomobil içerisinde bulunanlar eşyaları ile birlikte kendilerini dışarıya attı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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