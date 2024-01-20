Samsun'da Gümrük Kaçağı Ürün ve Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekiplerince yapılan çalışmada gümrük kaçağı çok sayıda ürün ile etil alkol ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada İlkadım ve Canik ilçelerinde 4 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 41 adet gümrük kaçağı adaptör, 38 adet gümrük kaçağı şarj kablosu, 30 bin adet bandrolü sökülmüş boş makaron, bin 400 adet doldurulmuş makaron sigara, 31 adet 1 litrelik etil alkol, 7 adet 0,5 litrelik el yapımı içki ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan 4 kişi yakalandı. - SAMSUN