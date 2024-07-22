Samsun'da Gümrük Kaçağı Makaron ve Sahte Bandrollü Tütün Ele Geçirildi

Samsun'da KOM polisi tarafından yapılan takip ve çalışma sonucu 21 bin 600 adet gümrük kaçağı boş makaron ve 20 kilo sahte bandrollü tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 21 bin 600 adet gümrük kaçağı boş makaron ve 20 adet her biri 1 kilo sahte bandrollü tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. - SAMSUN