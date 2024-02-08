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Samsun'da Görme Engelli Yabancı Uyruklu Şahsı Kaçıran Şüpheli Yakalandı

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Samsun'un Canik ilçesinde, görme engelli bir Irak vatandaşını kaçırıp ailesinden para ve değerli eşya talep ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, polis tarafından yakalandı.

Samsun'da görme engelli yabancı uyruklu şahsı kaçırıp ailesinden telefon, altın ve para aldığı iddia edilen şahıs, polis tarafından yakalandı.

Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzde 80 görme engelli Irak uyruklu M.T.M.M.'yi (20) kaçırıp ailesinden para istediği iddia edilen yabancı uyruklu A.R.A.A.J. (25), telefon, altın küpe ve bin 600 dolar para aldı. Şikayet üzerine Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan A.R.A.A.J., Irmak Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Canik Güvenlik Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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