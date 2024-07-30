Samsun'da göçmen kaçakçılığı yapan taksi şoförü yakalandı
Samsun'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen taksi şoförü polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, Afgan uyruklu 4 kaçak göçmeni Konya'ya götürmek isterken yakalandı.
Samsun'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen taksi şoförü polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 10 gün önce Doğubayazıt'tan Türkiye'ye kaçak olarak giriş yapan Afgan uyruklu 4 göçmen, bir süre saklandıktan sonra Rize'ye gitti. Afyon'da bulunan ticari taksi şoförü Ş.U. da kaçak göçmenleri almak için Rize'ye gitti. Rize'den aldığı 4 göçmeni Konya'ya götürmek için yola çıkan Ş.U., Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine Ordu yolu üzerinde yakalandı. Takside bulunan Afgan uyruklu 4 kaçak göçmen için sınır dışı edilmek üzere çalışma başlatıldı.
Gözaltına alınan taksi şoförü Ş.U. polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN