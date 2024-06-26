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Samsun'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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Samsun'da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı. Operasyonda, araçta bulunan 4 Afgan göçmen de gözaltına alındı.

Samsun'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmada A.Ö. adlı araç sürücüsü ile birlikte aracında bulunan 4 Afgan göçmeni yakalayarak gözaltına aldı. Kaçak Afgan göçmenlerin 20 gün önce İran'dan Van'a giriş yaptıkları ve A.Ö. tarafından Rize'den Ankara'ya götürüldüğü tespit edildi.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlüğünü yaptığı ileri sürülen Afgan uyruklu R.F., Samsun Göçmen Polisi tarafından Rize'de yakalanarak Samsun'a getirildi. Göçmen kaçakçılığı yapan R.F.'nin de 'kaçak göçmen' olduğu ortaya çıktı. Polisteki sorgusu tamamlanan R.F. ve A.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.F. ve A.Ö. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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