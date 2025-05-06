Samsun'da Gizli Bölmeden Kaçak Tütün Ele Geçirildi

İş yerindeki gizli bölmeden kaçak tütün mamulleri ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da jandarma tarafından bir işyerindeki gizli bölmeden kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu Y.İ.isimli şahsın işyerinde kaçak tütün ürünleri bulundurduğu, şahsın kaçak tütünleri gizli bölmede saklandığı bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın işyerinde yapılan aramada, duvara monte edilmiş gizli bölmeye saklanmış, 13 adet nargile tütünü, 10 adet bandrolsüz nargile aroması, 30 adet bandrolsüz tütün ile 4 bin 980 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili işyeri sahibi Y.İ. hakkında yasal işlem başlatıldı.