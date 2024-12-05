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Samsun'da Giyim Eşyası Çalan İki Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da Giyim Eşyası Çalan İki Kişi Gözaltına Alındı
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Samsun'un Canik ilçesindeki bir AVM'de giyim eşyası çalan 1'i kadın 2 kişi, mağaza görevlileri tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Samsun'da mağazadan giyim eşyası çalan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Piazza AVM'deki mağazada meydana geldi. Mağazadan giyim eşyası çalan B.E.(19) ile B.Ş. (18), görevliler tarafından yakalandı. Irmak Polis Merkezi ekiplerine teslim edilen B.E. ve B.Ş., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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