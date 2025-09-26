Samsun'da Gıda İşletmelerine QR Kod Denetimi

Samsun'da gıda satış yerleri ve toplu tüketim yerlerinde gıda işletmesi karekodunun (QR kod) görünür bir yerde bulunup, bulunmadığı denetlendi. QR kodu görünür bir yerde olmayan işletmelere de ayrıca 105 bin 274 TL idari para cezası uygulanıyor.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce tarladan sofraya gıda güvenilirliği kapsamında işletmelerde bulunması zorunlu olan işletme karekodları denetlendi.

28 Temmuz itibariyle zorunlu hale getirilen QR kod uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde ilgili yönetmelik gereği satış ve toplu tüketim yerlerinde karekodun görünür yerlerde olup olmadığı incelendi.

Denetimler hakkında bilgi veren Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, "Ülke genelinde şu an bu gıda denetimleri yürütülmekte ve bu gıda denetimlerinin yanında tüketicilerin de gittikleri işletmelerde bu işletmenin hakkında yapılan denetimler hakkında bilgi sahibi olabilmeleri adına yeni bir uygulama geliştirildi. Bu QR kod uygulaması başlangıçta zorunlu olmayan uygulama 28 Temmuz itibariyle de zorunlu hale getirilmiştir. QR kod uygulaması; işletme hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüketicimiz toplu tüketim yerlerinde ve satış yerlerinde gittiklerinde bu işletmelere işletmenin görünür bir yerine asmış olduğu QR kodu okutmak suretiyle hakkında bilgi sahibi olabilmektedirler. Böylece işletmenin kayıtlılık durumunu görebiliyorlar, işletmenin en son ne zaman denetlendiğini görebiliyor ve bu da tüketicimizin bu işletme hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Vatandaşlar QR okutarak işletmenin denetlendiğini görünce huzur içerisinde bu işletmede artık burası bir toplu tüketim yeriyse gönül rahatlığıyla ürünleri tüketebiliyor veya satış yeriyse bu işletmedeki ürünleri gönül rahatlığıyla alabiliyor. En iyi denetçi, tüketicinin ta kendisidir. Tüketici bu tür uygulamaları kullanmak suretiyle o işletmeleri aynı zamanda bir yerde de denetlemiş oluyor. Bizlere de bu denetim faaliyetlerimizde yardımcı olmuş oluyor ve gıda güvenilirliğinin sağlanması noktasında da katkı sağlanmış oluyor. İlimizde 13 bin tane gıda işletmesi mevcut. Bunların 11 bini toplu tüketim ve satış yerlerinden oluşuyor. Şu an bu karekod uygulaması toplu tüketim ve satış yerlerinde zorunlu. Bu 11 bin işletmede QR kodun görünür bir yerinde bulunması gerekiyor. Bu konuda yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde önemli bir mesafe aldık. Şu an işletmelerimizin tamamına yakını bu QR kod uygulamasını kullanıyorlar. Ancak ben bu vesileyle buradan eğer bu uygulamayı henüz başlatmayan gıda iş yerlerimiz varsa toplu tüketim ve satış yerlerimiz varsa onlara da buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bir an evvel bu karekod uygulamasına işletmelerinde başlasınlar. Bundan sonra yapacağımız denetimlerde, kontrollerde bu karekod uygulamasını başlatmayan işletmelerde idari yaptırım uygulayacağız. Böyle bir durumla da karşılaşmamalarını istiyoruz. Bakanlığımız her geçen gün yeni bu tür uygulamalarla gıda güvenilirliğini sağlamaya yönelik ilave tedbirler almaya bundan sonra da devam edecektir" diye konuştu.

QR kod uygulamasında henüz işletmenin daha önceki denetimlerde işlem yapılıp, yapılmadığının görülmediğine değinen Yılmaz, "Şu an itibariyle bu işletmenin en son ne zaman denetlendiğine dair bilgiler var. İşletmenin kayıtlı olup olmadığına dair belgeler var. Biz her geçen gün bakanlığımız yeni uygulamalarla gıda güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler almaya devam ediyoruz. İlerleyen aşamalarda belki bu tür uygulamalar da olabilecek. Şu an itibariyle bahse konu işlemleri göremiyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan yapılan denetimlerde işletmesinde QR kod bulundurmayan işletmelere 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na istinaden 105 bin 274 TL idari para cezası uygulanıyor. - SAMSUN