Samsun'da Gıda Denetimlerinde 10 Milyon TL Ceza Uygulandı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 2024'te Türk Gıda Kodeksi ve diğer yönetmeliklere uymayan 194 işletmeye 9 milyon 428 bin TL idari para cezası uygulandı. Yılbaşından itibaren yapılan denetimlerde de 3 milyon 965 bin TL idari ceza uygulandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ramazan ayı öncesi gıda üretim yerlerindeki denetimlerini arttırdı. Bu kapsamda unlu mamul üretimi yapan fırınlar, tatlı, ekmek ve unlu mamul imalathaneleri ile tezgahlarında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, 2024 ve 2025 yılında yapılan denetimler ile Alo 174 Gıda İhbar Hattı hakkında bilgi verdi.

"194 işletmeye 10 milyon TL'ye yakın para cezası uygulandı"

2024 yılında yapılan denetimlerde 10 milyon TL'ye yakın idari para cezası uyguladıklarının altını çizen Müdür İbrahim Sağlam, "5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' gereği, denetimlerimizi yapmaktayız. İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli 145 adet kontrol görevlisiyle 2024 yılı içerisinde 12 bin 900 adet gıda ve yem işletmesine yönelik gerek rutin, gerekse ihbar ve şikayet üzerine 23 bin adet denetim ve kontrol gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu denetimler neticesinde, bin 821 adet gıda ve yem numunesi alınmış olup alınan numunelerden 89 adetinin Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu tespit edilmiştir. Yapılan denetim ve kontrol sonucu uygunsuzluk görülen 194 adet işletmeye 5996 sayılı Kanun kapsamında 9 milyon 428 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Yine il ve ilçe müdürlüklerimiz tarafından yılbaşından bugüne kadar Samsun genelinde; 2 bin 358 gıda işletmesi denetlenmiş olup, yapılan bu denetimler neticesinde, 325 adet gıda numunesi alınmış ve denetimlerde uygunsuzluk görülen işletmelere 5996 sayılı Kanun kapsamında 15 adet idari işlem karşılığında 3 milyon 965 bin TL idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

Vatandaşların da herhangi bir gıda ürününde sıkıntı fark etmesi durumunda ihbar etmesinin önemli olduğuna değinen Sağlam, "Ramazan ayı nedeniyle ekmek, unlu mamuller, tatlıcılık, et ürünleri, süt ürünleri ile ilgili denetimler sürüyor. En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Aldıkları üründe bir olumsuzluk gördüklerinde Alo 174 Gıda hattına ihbar etmelerini rica ediyoruz. Tüm ihbarlar değerlendiriliyor. Yılbaşından itibaren 194 bildirim alınmış olup, yapılan denetimlerde olumsuzluk tespit edilmesi sonucunda 15 işletmeye idari para cezası uygulanmıştır" diye konuştu.

Sağlam, denetimlerin Ramazan ayı boyunca da sıklıkla devam edeceğinin altını çizdi. - SAMSUN