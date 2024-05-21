Samsun'da geri geri gelen otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Samsun'un Yakakent ilçesinde geri geri gelen otomobilin çarptığı Azerbaycan uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Olay, Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil kenarında bir süre oturduktan sonra aracına binen Ü.B(41), beraber geldiği Azerbaycan uyruklu 50 yaşındaki kadının da araca bindiğini zannetti. Geri geri hareket eden araç, arkasında bulunan kadına çarptı. Ağır yaralanan kadın, Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli, Yakakent İlçe Emniyet Amirliğindeki işlemlerinin ardından Alaçam Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN