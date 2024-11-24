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Samsun'da Gençlerden Torpil Gösterisi Mahalleyi Rahatsız Ediyor

Samsun'da Gençlerden Torpil Gösterisi Mahalleyi Rahatsız Ediyor
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, Ihlamur Sokak üzerinde toplanan gençler arasında torpil atma olayları nedeniyle mahalle sakinleri rahatsızlık yaşıyor. Küfürlü konuşmalara ve ses bombalarına maruz kalan vatandaşlar, güvenlik endişesi taşımaktadır.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım ilçesinde birbirlerine torpil atan gençler, mahalle sakinlerini rahatsız etti.

İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde Ihlamur Sokak üzerinde toplanan gençler çevre sakinlerini rahatsız etmeye devam ediyor. Daha önce de birçok kavga ve asayiş olayının yaşandığı Ihlamur Sokak, Kadife Sokak ve Kahraman Sokak kesişiminde toplanan gençler, küfürlü konuşmalarının yanı sıra birbirlerine torpil diye tabir edilen ses bombaları atarak endişe oluşturuyorlar.

Akşam saatlerinde çevreden geçenlere aldırmadan birbirlerine ses bombası atan gençler, daha sonra kendi sokaklarına kaçıyorlar. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde gençler birbirlerine torpil atarak kaçarken, diğer gençler de onlara küfürlü sözlerle karşılık veriyorlar. Silah patlamasına benzeyen seslerden ürken mahalle sakinlerinin ise cama çıkarak gençlere sıklıkla tepki gösterdiği ifade ediliyor.

Çevreyi rahatsız eden ve sürekli kalabalık gruplar halinde köşe başlarında bekleyen gençlerin, şikayetlerin atmasına rağmen kendilerinden sessiz olmasını isteyen ailelerle de tartışmaya girdiği ve uyarıları dikkate almadıkları belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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