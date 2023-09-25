Samsun'da Gençler Arasında Kavga Çıktı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 2 grup gencin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında İlkadım ilçesi Rasatahane Mahallesi 100. Yıl Bulvarı bitişiğindeki Anneler Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toplam 7 kişiden oluşan 18 yaş altındaki 2 grup genç önce sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruplar arasında kavga çıktı. Kavgada gençlerin birbirine acımasızca tekme ve tokat savurması ise dikkat çekti.

Çevreden geçen bir vatandaş tarafından kavga anı cep telefonu ile anbean kaydedilirken, gençlerin bir süre kavga ettikten sonra ayrıldığı ve parktan uzaklaştığı belirtildi. - SAMSUN