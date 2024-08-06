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Samsun'da Gençler Arasında Çıkan Sözlü Tartışma Horoz Dövüşüne Döndü

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Samsun'da bir genç, alkolün etkisiyle sokakta yüksek sesle küfürler ederek tartışma çıkardı. Tartışma zamanla fiziksel bir kavgaya dönüşürken, olay cep telefonu kameralarına yansıdı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da gençler arasında çıkan sözlü tartışma, horoz dövüşüne döndü.

İlkadım ilçesinde bir genç alkolün etkisi ile oturduğu sokağın başında dakikalarca yüksek sesle telefonla konuşarak, karşıdaki kişiye küfür etti. Durumdan rahatsız olan çevre sakinleri, alkollü genci uyararak, ailelerin olduğunu ve küfürlerden rahatsız olduklarını söylediler. Mahalle sakinlerinin uyarılarına kulak asmayan genç yüksek sesle küfürlü cümleler kurmaya devam etti.

Bir süre sokakta bağırmaya devam eden gencin yanına telefonda konuştuğu kişiler gelince gerginlik yaşandı. Sözlü tartışma, fiziksel temasa dönerken, aynı gruptaki bazı kişiler olayı yatıştırmaya çalıştılar. Zaman zaman kafa kafaya gelip horoz dövüşünü andıran gençleri aileleri ve aynı gruptaki arkadaşları uzaklaştırdı.

Grubun dağılması üzerine tek kalan genç, bir süre daha bağırdıktan sonra gözden uzaklaştı. Yaşanan arbede ve gerginlik ise cep telefonu kameralarına yansıdı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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