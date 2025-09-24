Haberler

Samsun'da Genç Yaşta Gaspa Uğrayan Gençten Korkunç Olay

Samsun'un Atakum ilçesinde 18 yaşındaki E.K.H., tanıdıkları tarafından silah zoruyla darbedilip, parasını ve cep telefonunu gasbedildi. Olayla ilgili 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i ise ev hapsine alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde tanıdıkları 18 yaşındaki genci silah ve tüfekle darbedip parasını ve cep telefonunu gasbetiği iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i hakkında ev hapsi kararı verildi.

Olay, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.K.H.(18), önceden tanıdığı O.K. (18), M.S.E. (18) ve E.T. (17) tarafından götürüldüğü evde silah ve tüfekle darbedildi. Şüpheliler, mağdurun 3 bin 700 lirasını ve cep telefonunu da gasbetti.

İhbar üzerine harekete geçen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. 17 yaşındaki E.T., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkeme, E.T. hakkında elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verdi.

Diğer şüpheliler O.K. ve M.S.E. ise Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Samsun Adliyesine çıkarıldı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.K. ve M.S.E., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

