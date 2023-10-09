Samsun'da Genç Sokakta Yorgun Merminin İsabet Etmesiyle Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 24 yaşındaki bir genç, arkadaşını beklerken kafasına yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da 24 yaşındaki genç sokakta arkadaşını beklerken kafasına yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Hastanebaşı TOKİ önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan Ş.(24) sokakta arkadaşını beklerken kafasında acı hissetti. Elini başına götürünce kanama olduğunu anlayan Batuhan Ş. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Röntgen filminde kafasına tabancadan çıkan yorgun mermi isabet ettiği ortaya çıkan Batuhan Ş. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN