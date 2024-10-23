Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Genç Kızlara Çarpan Sürücü Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde, yolda karşılaştığı iki genç kızı aracına binmeleri için davet eden sürücü, kızların tepkisiyle karşılaşınca geri geri giderek onlara çarptı. S.K. adlı sürücü, yaralanan kızların şikayeti üzerine gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da yolda karşılaştığı 2 genç kızı aracına binmeye davet eden genç, kızların tepkisiyle karşılaşınca geri geri gelip genç kızlara çarparak yaraladı. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K.(20), aracıyla seyir ederken yol kenarında gördüğü D.Ü.(21) ve Y.Ç.(23) adlı genç kızların aracına binmelerini istedi. Kızların tepkisiyle karşılaşan S.K., aracıyla geri geri manevra yapıp D.Ü. ve Y.Ç.'ye çarpıp yaraladı. Hastaneye kaldırılan kızlar sürücüden şikayetçi oldu. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

samsun

Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da

İddianame kabul edildi! İşte Narin cinayetinde ilk duruşma tarihi

 İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var

Bahçeli'nin istediği idam ipini gönderdi ama bir şartı var

 Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak

Öcalan çağrısı ortalığı karıştırdı! Üç partiden 32 vekil İYİ Parti'ye geçiyor
Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler

Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 23 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! 24 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! At ve eşek eti satan firmalar hangileri? Taklit-tağşiş listesi yayınlandı mı? (23 Ekim güncel liste) Narin cinayetindeki ilk duruşma ne zaman? Narin Güran davası ne oldu? Young Boys- Inter maçı ne zaman? Young Boys- Inter maçı sata kaçta, şifresiz mi? Sandık Kokusu son bölüm neler oldu? Show Tv Sandık Kokusu dizisi ne zaman, saat kaçta? Narin Güran'ın öldürülmeden önceki görüntüleri! (VİDEO) Leyla: Hayat Aşk Adalet son bölüm neler oldu? NOW Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi ne zaman, saat kaçta? Atatürk'ün en sevdiği yemek nedir? Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? ATV Kuruluş Osman dizisi ne zaman, saat kaçta? Çarşamba günü tırnak kesilir mi? Çarşamba günü neden tırnak kesilmez?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.