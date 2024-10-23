Samsun'da Genç Kızlara Çarpan Sürücü Tutuklandı

Samsun'da yolda karşılaştığı 2 genç kızı aracına binmeye davet eden genç, kızların tepkisiyle karşılaşınca geri geri gelip genç kızlara çarparak yaraladı. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K.(20), aracıyla seyir ederken yol kenarında gördüğü D.Ü.(21) ve Y.Ç.(23) adlı genç kızların aracına binmelerini istedi. Kızların tepkisiyle karşılaşan S.K., aracıyla geri geri manevra yapıp D.Ü. ve Y.Ç.'ye çarpıp yaraladı. Hastaneye kaldırılan kızlar sürücüden şikayetçi oldu. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN