Samsun'da Genç Kadın Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alındı

Samsun'da genç bir kadın uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi elde edilen F.K. adlı kadını İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde gözaltına aldı. F.K. adlı kadının üzerinden 0,62 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Polis yaptığı araştırmada F.K. adlı kadının ayrıca 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu tespit etti.

F.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN