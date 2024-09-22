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Samsun'da Genç Kadın, Erkek Arkadaşına Saldıran Kişiyi Bıçakladı

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Samsun'da genç bir kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden başka bir genci bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrasında saldırgan kadın gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Genç kadın erkek arkadaşıyla kavga eden şahsı bıçakladı

SAMSUN - Samsun'da genç bir kadın erkek arkadaşıyla kavga eden genci karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de yaşayan S.N.A.adlı kadın gezmek için Samsun'a geldi. S.N.A. erkek arkadaşı E.B.ile buluşup gezerken sokakta D.A.ile karşılaştılar. E.B. ile D.A. arasında kavga çıktı. Bu sırada araya giren S.N.A., erkek arkadaşıyla kavga eden D.A.'yı karnından bıçakladı. Ağır yaralanan D.A. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan S.N.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'da Genç Kadın, Erkek Arkadaşına Saldıran Kişiyi Bıçakladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

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