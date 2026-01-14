Geçici barınma evinde hırsızlık: 1 tutuklama

Samsun'un Atakum ilçesinde geçici barınma evinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi'nde bulunan geçici barınma evinde meydana geldi. Barınma evinde kalan K.S. (60), elbise dolabında bulunan montunun cebindeki 83 bin 250 liranın çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen aynı barınma evinde kalan M.Y.'yi (41) gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde kalacak yeri olmadığı için yaklaşık bir aydır geçici barınma evinde kaldığını söylediği öğrenildi. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, savunmasında 83 bin 250 lira değil, 15 bin lira aldığını öne sürerek pişman olduğunu ve parayı geri ödeyeceğini beyan etti.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN