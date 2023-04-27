Samsun'da gasp zanlısı 4 kişi tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi gasp ettikten sonra demir sopayla dövdükleri iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İzmit'ten ormanda çalışmak için Bafra'nın Alaçam Mahallesi'nde F.Y. isimli şahsın yanına gelen A.O.B., dün sabah saat 08.00 sıralarında F.Y., E.A., D.A. ve G.A. tarafından demir çubukla dövülerek 2 adet ağaç kesme motoru, cep telefonu ve ayakkabıları gasp edildi. F.Y., E.A., D.A. ve G.A. gasp ettikleri A.O.B' yi ilçe merkezine getirerek tekrar Kocaeli'ye gitmesini söyleyerek Bafra'da otogarda bıraktılar. Darp edilen A.O.B. hastaneye gittiğinde hastane polisi durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Hastanede, beyin kanaması geçirdiği tespit edilen A.O.B. tedavi altına alındı.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda 4 şahsı gasp ettikleri malzemeler ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar bugün çıkarıldıkları Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN