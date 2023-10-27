Samsun'da Gasp ve Bıçaklama Olayında 2 Genç Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda bir kişinin cep telefonu ve parası gasp edildi, bir kişi ise bıçaklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 genç çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bıçaklı yaralama ve gasp şüphelisi 2 kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da bir kişinin cep telefonu ve parasının gasp edilmesi, bir kişinin de bıçaklandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 genç çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen. Edinilen bilgiye göre, araç içinde darp edilip cep telefonu ve parası gasp edildiği iddia edilen M.E.Ç. ile aynı araç içinde silahla tehdit edilip bacağından bıçaklanan M.A. polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili Y.S.E.ve M.A.yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgılanması tamamlanan 2 kişi haklarındaki suçlamaları kabul etmediler. Samsun Adliyesine sevk edilen Y.SE. ve M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.