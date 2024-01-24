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Samsun'da gasp suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

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Samsun'da gasp suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.

Samsun'da gasp suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, konutta geceleyin silahla gasp suçundan 14 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası olan ve cezaevi firarisi olarak aranan S.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Canik ilçesinde yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.B. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Güvenlik Cezaevi Ceza Adliye 3.Sayfa Güncel Haberler

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