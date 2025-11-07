Haberler

Samsun'da Fuhuşla Mücadele Operasyonu: 8 İşletmeye Mühür!

Güncelleme:
Samsun polisi, masaj salonları ve apart otellere yönelik düzenlediği operasyonla fuhşa teşvik eylemleri tespit etti. 69 kişi hakkında adli işlem başlatıldı ve işletmeler mühürlendi.

Samsun polisi, kent genelinde fuhuşla mücadele kapsamında masaj salonları ve apart otellere yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kamu sağlığını ve toplum huzurunu korumaya yönelik 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar neticesinde; il genelinde faaliyet gösteren 8 işletmede "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlama" suçlarına karışıldığı tespit edildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda söz konusu işletmelere yönelik adli ve idari işlemler başlatıldı. Denetimlerde tespit edilen 69 şahıs hakkında da adli ve idari işlem uygulanarak ilgili mercilere sevk edildi. Kamu sağlığını tehlikeye atan faaliyetlerin engellenmesi amacıyla, işletmeler geçici olarak faaliyetten men edilip mühürlendi. - SAMSUN

