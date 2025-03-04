Samsun'da Fuhuş ve Yağma Suçlusu Yakalandı

Samsun'da yapma ve fuhuş için yer temin etmek suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 'yağma ve fuhuş için yer temin etmek' suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.O., polis tarafından enselendi. Yunus polisleri tarafından gözaltına alınan O.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hükümlü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN