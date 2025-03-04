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Samsun'da Fuhuş ve Yağma Suçlusu Yakalandı

Samsun'da Fuhuş ve Yağma Suçlusu Yakalandı
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Samsun'da hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.O., polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da yapma ve fuhuş için yer temin etmek suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 'yağma ve fuhuş için yer temin etmek' suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.O., polis tarafından enselendi. Yunus polisleri tarafından gözaltına alınan O.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hükümlü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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