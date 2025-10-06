Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı
Samsun'un Atakum ilçesindeki bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda, fuhuş yapıldığı gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı. İş yeri sahipleri 'fuhşa teşvik, yer ve imkan sağlama' suçlarından tutuklandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda, fuhuş yapıldığı gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince bir masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenlendi. Masaj salonunda çalışan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken, iş yeri sahipleri A.K. (27) ve A.K. (41) "fuhşa teşvik, yer ve imkan sağlama" suçundan gözaltına alındı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa