Samsun'da Fuhşa Yönelik Operasyonda 6 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Fuhşa Yönelik Operasyonda 6 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Samsun'da polis, fuhşa teşvik ve aracılık suçlarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilenlerden biri tutuklandı.

Samsun'da fuhşa yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçuna yönelik yapılan operasyonda Y.Ç., Ö.İ., Z.G., P.D., O.A. ve H.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

