Samsun'da Forkliftin Altında Kalan Kalıp Ustası Hastanelik Oldu
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir un fabrikasında, derilen forkliftin devrilmesi sonucu kalıp ustası Hayrullah K. başından ve ayağından yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Hayrullah K.'nın tedavisine başlandı ve polis inceleme başlattı.
Samsun'da un fabrikasındaki inşaat alanında derilen forkliftin altında kalan kalıp ustası hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde bulunan Sagimad Toptancılar Sitesindeki Ulusoy Un Fabrikası'ndaki inşaata meydana geldi. Üzerine kereste taşıyan forkliftin devrilmesi sonucu yaralanan kalıp ustası Hayrullah K. (42) başından ve ayağından yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hayrullah K., tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN