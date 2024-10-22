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Samsun'da Fıstık Yutma Kazasında 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Samsun'da Fıstık Yutma Kazasında 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti
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Samsun'un İlkadım ilçesinde evde yemek yerken fıstık yutan 2 yaşındaki Defne Kayadibi, nefes zorluğu çekerek hayatını kaybetti. Sağlıkçısı olan komşusunun yardımıyla nefes borusundaki fıstık çıkarılmasına rağmen, hastanede yapılan müdahalelere yanıt vermedi.

Samsun'da evlerinde ikiz kardeşi ile yemek yerken nefes borusuna fıstık kaçan 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde ikiz kardeşi Ecem ile birlikte yemek yiyen 2 yaşındaki Defne Kayadibi, yediği fıstığın nefes borusuna kaçması sonucu nefes zorluğu çekip morarmaya başladı. Aile fertleri sağlıkçı olan komşularından yardım istedi. Eve gelen sağlık çalışanı çocuğun nefes borusundaki fıstığı, yaptığı 'Heimlich manevrası' sonrası çıkarmayı başardı. Ailesinin aracıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastanesine kaldırılan Defne Kayadibi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kayadibi'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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