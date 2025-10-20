Samsun'da Fırına Tüfekli Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Samsun'da bir kişinin fırına tüfekle ateş açması sonucu ayağından vurulan şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Pınarbaşı Sokak'ta bir kişi tüfekle ekmek fırınına ateş açtı. Saldırıda fırında bulunan Erkan Şaşmaz (56) ayağından vurularak yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Y.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Olayın alacak-verecek meselesi yüzünden olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN