Haberler

Samsun'da Fırına Tüfekli Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Samsun'da Fırına Tüfekli Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi tüfekle ekmek fırınına ateş açtı. Olayda ayağından vurulan Erkan Şaşmaz hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren Y.C. yakalandı. Olayın alacak-verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.

Samsun'da bir kişinin fırına tüfekle ateş açması sonucu ayağından vurulan şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Pınarbaşı Sokak'ta bir kişi tüfekle ekmek fırınına ateş açtı. Saldırıda fırında bulunan Erkan Şaşmaz (56) ayağından vurularak yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Y.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Olayın alacak-verecek meselesi yüzünden olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak

Trump'tan piyasaları yerle bir edecek tehdit: Yüzde 150'ye çıkarırım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi
Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

Beşiktaş'tan bomba Cengiz kararı
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte tutuklu başkanlar için istenen cezalar

İşte tutuklu CHP'li başkanlar için istenen cezalar
Vicdanları sızlatan olay! Gizlice doğurduğu bebeği çöpe attı

Vicdanları sızlatan olay! Gizlice doğurduğu bebeği çöpe attı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.