Samsun'da Firari Hükümlünün Evinden Uyuşturucu Çıktı

Samsun'da hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlünün evinde uyuşturucu bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, A.D'yi yakalamak için çalışma başlattı ve operasyon sonucunda uyuşturucu, terazi ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D. cezaevine gönderildi.