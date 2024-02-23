Samsun'da Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da hakkında 18 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da ifadeye yönelik aranması olmak üzere toplamda 18 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K.'yi yakaladı. Çarşamba Adliyesine sevk edilen F.K., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN